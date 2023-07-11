قميص ميسي التاريخي يزين متحف (فيفا)

الوكيل الإخباري - أصبح قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ارتداه في نهائي مونديال 2022 أمام فرنسا وتوج به باللقب، متواجداً في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية.



تواجد قميص قائد "الألبيسيليستي" إلى جوار قميص نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، بمناسبة أنهما تواجها في نهائي البطولة الأكبر في العالم.



وقاد صاحب القميص رقم 10 كتيبة "راقصي التانغو" للقب الثالث بعد أن سجل 5 من إجمالي سبعة أهداف سجلها منتخب بلاده في البطولة.

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وكانت صورة "البرغوث" وهو يرفع كأس العالم هي التي ينتظرها الشعب الأرجنتيني بشغف منذ آخر مرة وقف فيها الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا في نفس المشهد في مونديال 1986 بالمكسيك.



وكان ميسي توج أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهي المرة الثانية في مسيرته بعد أن حقق نفس الإنجاز في مونديال 2014 بالبرازيل، رغم خسارة الأرجنتين للقب في النهائي بهدف على يد ألمانيا.





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