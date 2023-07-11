الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

%20 من الأردنيين مصابون بالاكتئاب النفسي.. والصحة: العلاج مجانا

الأعلى للسكان: تزايد واقعات الطلاق بالأردن لم يرتب ارتفاعا بمعدلاته

بولندا تعلن استعدادها للمشاركة بعملية لحفظ السلام في أوكرانيا

الأرصاد : هذا موعد ذروة الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن

اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة وبلدية الزرقاء

الشرطة المجتمعية في الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

الحمادين يؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

الثلاثاء، 11-07-2023 02:33 م

قميص ميسي التاريخي يزين متحف (فيفا)

7202311114059535027207


الوكيل الإخباري -  أصبح قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ارتداه في نهائي مونديال 2022 أمام فرنسا وتوج به باللقب، متواجداً في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

تواجد قميص قائد "الألبيسيليستي" إلى جوار قميص نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، بمناسبة أنهما تواجها في نهائي البطولة الأكبر في العالم.

وقاد صاحب القميص رقم 10 كتيبة "راقصي التانغو" للقب الثالث بعد أن سجل 5 من إجمالي سبعة أهداف سجلها منتخب بلاده في البطولة.

اضافة اعلان


وكانت صورة "البرغوث" وهو يرفع كأس العالم هي التي ينتظرها الشعب الأرجنتيني بشغف منذ آخر مرة وقف فيها الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا في نفس المشهد في مونديال 1986 بالمكسيك.


وكان ميسي توج أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهي المرة الثانية في مسيرته بعد أن حقق نفس الإنجاز في مونديال 2014 بالبرازيل، رغم خسارة الأرجنتين للقب في النهائي بهدف على يد ألمانيا.

 


 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
720231192438860622676

الحسين إربد يتعاقد مع البرازيلي فرناندو

720231193316242097650

العهد يعلن تعاقده مع نجم أردني

7202311104725875431350

الكشف عن سر انهيار صفقة زياش والنصر

7202311113442802998309

مبابي يتحدى تهديد سان جيرمان

7202311114228901284546

المجالي تتأهل لنهائي منافسات سلاح الفلوريه بالدورة العربية

720231111475863645036

الفيصلي يفسخ عقد اللاعبين البري و الخوالدة

أخبار متعلقة
6202324112818892360440

زميل ميسي الجديد ينقل إلى المستشفى بعد لدغة عنكبوت سام

620232210025818525081

مفاجأة.. ميسي نصح مبابي بالانتقال إلى برشلونة

62023229235344884325

ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي يشعل أسعار تذاكر المباراة

620232210268233378101

بيل مطمئنا ميسي: لا توجد عواقب للخسارة في أمريكا

6202321101148205012368 (1)

دي ماريا يضحي بفرصة اللعب مع ميسي

6202320125547768216291

رسميا.. تشيلسي يعلن الصفقة المنتظرة