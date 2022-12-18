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الأحد، 18-12-2022 02:11 م

قميص ميسي يشعل أزمة

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الوكيل الإخباري -  باتت قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلوبة حتى من جانب منافسيه اللاعبين في منتخبات وفرق أخرى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اللاعبين يلاحقون ميسي بعد صافرة نهاية المباريات وأحيانا يتشاجرون فيما بينهم للحصول على قميص الأسطورة.

ووفقا للصحيفة، بخلاف ميدالية الفائزين بكأس العالم، لن تكون هناك جائزة أكثر طلبا عندما تلتقي فرنسا مع الأرجنتين بقيادة ميسي الأحد من قميص ميسي البالغ من العمر 35 عاما.

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وتقول الصحيفة إن الطلب ارتفع على قمصان ميسي وبات من الصعب الحصول على واحد.


ونفذ مخزون شركة "أديداس" من قمصان النجم الأرجنتيني، بألوان المنتخب الأرجنتيني في ظل الأداء الذي يقدمه في كأس العالم بقطر.


وقالت الصحيفة إن قميص ميسي نفذ في جميع أنحاء العالم ولا يمكن العثور عليه لا في بوينس آيرس أو مدريد أو الدوحة أو طوكيو، وفقا لصحيفة "ماركا الإسبانية.


وتوضح أديداس أنه من المستحيل زيادة الإنتاج بين عشية وضحاها لتجديد منتج كانت تعرف أنه سيعمل بشكل جيد للغاية.


وبلغ سعر قميص لونيل ميسي، على موقع أمازون نحو 300 دولار.


وتعمل العلامة التجارية الألمانية ضد عقارب الساعة لتوفير نسخ من قمصان المنتخب الأرجنتيني ومجموعة قمصان ميسي على وجه الخصوص في معظم أنحاء العالم في أقرب وقت ممكن تحسبا لفوز الأرجنتين بكأس العالم اليوم الأحد أمام فرنسا.

 

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