قناة ريال مدريد تفتح النار على حكم مباراة إشبيلية

الوكيل الإخباري - وجهت قناة ريال مدريد الكثير من الانتقادات صوب الحكم دي بورجوس بينجوتشيا، الذي أدار مباراة الميرنجي وإشبيلية (1-1)، ضمن الجولة العاشرة من الليجا.



وشهدت المباراة عددا من الحالات التي أثارت الجدل، حيث تم إلغاء هدفين لريال مدريد، بجانب مطالبة فينيسيوس جونيور بركلة جزاء بعد تدخل من خيسوس نافاس قبل نهاية الشوط الأول.



ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بعثة الريال عادت إلى العاصمة غاضبة من قرارات التحكيم، إلا أن المدرب كارلو أنشيلوتي واللاعبين لم يعبروا عن "استيائهم" في تصريحات صحيفة، خوفا من العقوبات قبل الكلاسيكو.



لكن تحدثت قناة ريال مدريد عن قرارات الحكام في المباراة، ووصفتها بـ"الفضيحة".



وقال أحد المحللين في القناة: "ما حدث اليوم فضيحة من دي بورجوس بينجوتشيا"، قبل أن يضيف آخر ساخرا: "أفضل لاعب في المباراة كان (بينجوتشيا). لقد أدى دوره بشكلٍ ممتاز".



ونشرت قناة ريال مدريد صورة من المدرجات تشير إلى أن سيرجيو راموس كان خلف جود بيلينجهام في الهدف الملغي لريال مدريد، رغم احتساب تسلل على اللاعب الإنجليزي.



وقال محلل قناة ريال مدريد: "نشاهد الصورة لكن علينا أن نصدق أن هناك تسللًا. الصورة واضحة للغاية ولا تترك مجالًا للشك. هذه لقطة مؤسفة. يجب أن تصدق هذه اللحظة لأنهم لم يعرضوا سوى صورة واحدة. لا أحد يحتج ولا أحد من إشبيلية يرفع يده".

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