قناة مجانية جديدة تعلن بث جميع مباريات كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - يواصل عشاق كرة القدم رصد القنوات المجانية التي تنقل مباريات كأس العالم والتي تستمر منافساتها في دولة قطر حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وكانت شبكة “بي.إين سوبرتس” و قنوات”الكأس” أعلنتا عن نقل 22 مباراة بالمجان وبدون أي تشفير في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وفي الساعات الأخيرة، تم اكتشاف قناة جديدة تنقل مباريات كاس العالم بالمجان وهي المحطة التلفزيونية التركية “TRT 1”.



تردد قناة TRT 1 على نايل سات:

التردد: 12073

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

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وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم متابعة قياسية، في ظل تواجد عدة منتخبات قوية مرشحة للفوز بلقب المونديال.



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