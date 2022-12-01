الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة يطل على الأردنيين الجمعة

%77 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم نهاية الأسبوع الحالي

حفل زفاف هندي ضخم الاسبوع القادم في البحر الميت

التعليم العالي تعلن نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية- رابط

الزراعة تبدأ بتوزيع الغراس بأسعار مدعومة

الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

استئناف ضخ المياه من الديسي وزي اعتبارا من صباح السبت المقبل

فلسطين تقدم مساعدات مالية لطلبة التوجيهي

الروابدة: على الجميع الوقوف مع الأردن حتى يبقى شامخا

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

الخميس، 01-12-2022 04:07 م

قناة مجانية جديدة تعلن بث جميع مباريات كأس العالم 2022

1220221151556620546893


الوكيل الإخباري - يواصل عشاق كرة القدم رصد القنوات المجانية التي تنقل مباريات كأس العالم والتي تستمر منافساتها في دولة قطر حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت شبكة “بي.إين سوبرتس” و قنوات”الكأس” أعلنتا عن نقل 22 مباراة بالمجان وبدون أي تشفير في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وفي الساعات الأخيرة، تم اكتشاف قناة جديدة تنقل مباريات كاس العالم بالمجان وهي المحطة التلفزيونية التركية “TRT 1”.

تردد قناة TRT 1 على نايل سات:
التردد: 12073
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500

اضافة اعلان

 

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم متابعة قياسية، في ظل تواجد عدة منتخبات قوية مرشحة للفوز بلقب المونديال.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221111727170460787

أول ضحايا الخروج المبكر من مونديال قطر

1220221105216921455753

موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة اليابان

1220221102712476180945

رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب يشعل مواقع التواصل

1220221101124765255328

ميسي: لست مضطرا للاعتذار من المكسيك!

12202219360193253774

10 منتخبات تبلغ دور الـ16 لكأس العالم

122022192553834177326

3 منتخبات عربية تودع كأس العالم 2022

أخبار متعلقة
112022261097896087088

منتخب تونس يواجه أستراليا لتعزيز حظوظه في الصعود

112022269524980386560

السعودية وتونس والأرجنتين.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)

1120222291433357043817

يوم مثير للعرب في مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم بينها مواجهة السعودية والأرجنتين

1120222113555751720442

من هو غانم المفتاح الذي افتتح مونديال قطر بتلاوة القرآن الكريم؟

1120222111510961865199

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

1120222011307580782615

التشكيلة المتوقعة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال