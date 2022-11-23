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الأربعاء، 23-11-2022 10:42 ص

قناة مجانية ناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري -  تترقب الجماهير العربية مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكرواتي، على ستاد البيت، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.

ويشار إلى أن المنتخب المغربي فاز في المباراة الأخيرة أمام جورجيا بثلاثية نظيفة، وسجل لـ  "أسود الأطلسي"، يوسف النصيري في الدقيقة الخامسة وحكيم زياش في الدقيقة 29 وسفيان بوفال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

أما كراوتيا ففي المباراة الأخيرة له ففاز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، وسجل الهدف الوحيد أندريج كراماريتش في الدقيقة 82، في مباراة ودية.
مباراة منتخب المغرب وكرواتيا ستذاع عبر قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD والمفتوحة على قمر النايل سات.
تردد قناة الرياضية المغربية 
القمر: النايل سات 
تردد قناة الرياضية المغربية: 11157 
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: 27500

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