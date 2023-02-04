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السبت، 04-02-2023 04:05 م

قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وسياتل

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الوكيل الإخباري -  حصلت قناة أون تايم سبورتس (البث الأرضي) على حقوق بث مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي، التي تقام مساء اليوم السبت، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وأعلن المعلق المصري محمد الكواليني، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أنه سيتولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي وسياتل، على قناة أون تايم سبورتس (البث الأرضي).


ولم تتقدم أي قناة مصرية لإذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، في نسختها الحالية المقامة في المغرب.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات للصحفيين الخميس الماضي، عن حدوث اتصالات يقودها بنفسه مع الجهات المعنية لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية.

ويسعى الأهلي للتأهل للمرة الخامسة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، حال فوزه على سياتل ساوندرز.

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