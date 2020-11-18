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الأربعاء، 18-11-2020 03:59 م

قنبلة النصر تفسد صفقة الموسم على الهلال

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الوكيل الإخباري _ فجر الإعلامي الرياضي تركي الحربي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشتوي "يناير 2021".
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والهلال دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة؛ هم: "عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، فواز الطريس، لوسيانو فييتو"، مع تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري، من الرائد، إلى شراء نهائي.

وأعلن الحربي في تصريحات فضائية، انسحاب الهلال، من صفقة النجم البرازيلي الكبير أليكس تيكسيرا، جناح نادي جيانغسو الصيني.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن انسحاب الهلال، من التعاقد مع تيكسيرا، جاء بعد دخول النصر، في الصفقة، وتقديم إغراءات مالية "لا تقاوم".

وشدد الحربي، على أن الهلال، لا يريد الدخول في مزايدة مع النصر، في أي صفقة، خاصة مع القوة الشرائية الضخمة، التي يتمتع بها العالمي، في الوقت الحالي.

وتصريحات الحربي، تأتي بالتزامن مع ما أكده الإعلامي بسام اللحياني، بشأن مفاوضات الهلال مع تيكسيرا، حيث كشف عن أن آخر عرض من الزعيم، للتعاقد مع النجم البرازيلي، كان في أكتوبر الماضي.

واللحياني أوضح أن الهلال، لم يقدم أي عرض جديد لنجم جيانغسو، منذ ذلك الوقت، على الرغم من تبقي أقل من شهر، على نهاية عقده مع فريقه.
* ذكرى آل سويلم

وعلى الرغم من نفي إدارة النصر، وجود أي نية للتعاقد مع تيكسيرا، إلا أن التسريبات الأخيرة من أكثر من مصدر إعلامي، بشأن تفاوض العالمي، مع اللاعب البرازيلي، تعيد ذكريات رئيس النادي السابق سعود آل سويلم.

آل سويلم كشف في عام 2018، عن دخوله في صفقة النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" فقط، من أجل رفع السعر، على الغريم الأزلي الهلال.

وعموري انضم إلى الهلال، في صيف 2018، قادمًا من العين الإماراتي، لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، إلا أنه رحل سريعًا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

* من هو أليكس تيكسيرا؟
لاعب برازيلي من مواليد 6 يناير 1990، حيث بدأ مسيرته الكروية في الفريق المحلي فاسكو دي غاما، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في 2008.

وفي عام 2010، خاض تيكسيرا، أول تجربة احترافية خارج البرازيل، بانتقاله إلى شاختار دونتسيك الأوكراني، الذي لعب في صفوفه على مدار 6 سنوات كاملة.

وأتم جيانغسو، في عام 2016، صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي، بمبلغ مالي ضخم، وصل إلى 45 مليون يورو.

ومع الفريق الصيني، لعب تيكسيرا، الذي يجيد إلى جانب الجناح الأيمن، اللعب كمهاجم صريح وصانع ألعاب، 153 مباراة رسمية، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 43 آخرين.

وطوال مسيرته الاحترافية، سجل تيكسيرا، 172 هدفًا وصنع 72 آخرين، خلال 428 لقاءً رسميًا في مختلف البطولات والمسابقات.


المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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