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السبت، 27-01-2024 04:04 م

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو

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الوكيل الإخباري - يبحث مشجعو منتخب مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الفراعنة القادمة في دور الـ16 من بطولة كاس أمم أفريقيا 2023، والمقررة إقامتها غدا الأحد.

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وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا، بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، حيث تصدر الأخير ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وحسم منتخب مصر التأهل عقب تعادله الأخير مع منتخب كاب فيردي “الرأس الأخضر” بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، مستغلا تعثر غانا بعد تعادلها هي الأخرى مع موزمبيق بنفس النتيجة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
سيتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي,

وقامت شبكة بي إن سبورتس بتخصيص قنوات ماكس لإذاعة جميع اللقاءات، حيث يتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قناة BeIN Sports MAX 1 والذي جاء ترددها كالآتي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معدل الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو
1- تردد قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا
التردد: 12437
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
2- تردد قناة Sport TV
القمر الصناعي: Hispasat 30W
التردد: 12207
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
3- تردد قناة 5Live HD
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 11103
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
4- تردد قناة 5Sport hd
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10840
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
5- تردد قناة Max sport
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10969
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
6- تردد القناة الجزائرية
تردد القناة: 11680.
القمر الصناعي: النايل سات.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

 

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