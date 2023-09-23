قوة برشلونة الكاسحة في التشكيل المتوقع ضد سيلتا فيجو

الوكيل الإخباري - يلتقي نادي برشلونة مع نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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ويرغب برشلونة حامل اللقب، في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو، والاستفادة من أي تعثر لريال مدريد، للاقتراب أكثر من صدارة الليجا.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، جاء كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن



الدفاع: ماركوس ألونسو - كريستينسن - جوليس كوندي - كانسيلو



الوسط: جافي - روميو - إلكاي جوندوجان



الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - لامين يامال



ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب الوصافة.



أما سيلتا فيجو يحتل المركز 16 برصيد 4 نقاط.

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