كأس آسيا.. قطر تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالفوز بثلاثية

الوكيل الإخباري - استهل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بفوز واعد على لبنان بثلاثية دون رد الجمعة على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.



وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر.



وتضم المجموعة أيضا الصين وطاجيكستان اللتين تلتقيان السبت.



وكانت المباراة ثأرية لمنتخب لبنان الذي خسر أمام نظيره القطري 0-2 في دور المجموعات من النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019، لكن العنابي جدد فوزه الجمعة.



وهذا الفوز هو الثامن تواليا لقطر في النهائيات القارية بعدما توجت بطلة في النسخة الأخيرة بسجل مثالي بفوزها في مبارياتها السبع.

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ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي لبنان بلا رصيد.



وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين.

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