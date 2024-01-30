كأس آسيا 2023 تحقق رقماً قياسياً

الوكيل الإخباري - شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ المسابقة القارية.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر حطمت الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري الإجمالي حتى الآن والذي بلغ مليونا و68 ألفا و587 مشجعا حتى الآن.



ووصلت البطولة إلى هذا الرقم القياسي خلال مباراة منتخب قطر حامل اللقب ونظيره الفلسطيني في دور الـ16 مع حضور 65 ألفا و459 متفرجا.



وتجاوزت النسخة الحالية الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل 20 عاما، عندما حضر 1.04 مليون متفرج مباريات كأس آسيا 2004 في الصين.

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وتواصل البطولة الآسيوية استقطاب حشود المشجعين مع بقاء 11 مباراة في جدول المباريات على نهاية المسابقة.



كانت مباراة الافتتاح بين قطر ومنتخب لبنان التي أقيمت في استاد لوسيل شهدت حضورا قياسيا بلغ 82 ألفا و490 مشجعاً، ما جعل منها المباراة الافتتاحية الأكثر حضورا في تاريخ كأس آسيا.

وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، كأكثر دولة تحتضن المسابقة، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في نسختي 1988 و2011.

يذكر أن النسخة الـ18 من الحدث القاري شهدت مشاركة 24 منتخباً، مع 51 مباراة تقام في تسعة استادات، فيما تقام المباراة النهائية يوم 10 فبراير/شباط المقبل.





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