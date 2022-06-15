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الأربعاء، 15-06-2022 06:18 م

كأس اسيا ،، الكويت الغائب الأبرز و تأهل كل العرب بإستثنائها واليمن

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
كان منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم آخر المتأهلين العرب لكأس امم اسيا "2023" والتي لم يتحدد بعد مكان إقامتها، وذلك بفوز الكبير على شقيقه الكويتي بثلاثية نظيفة، لتودع الأخيرة التصفيات ولتكون الغائب الأكبر عن البطولة رفقة منتخب كوريا الشمالية .


 



ويعد الأزرق الكويتي من عمالقة القارة الآسيوية وسبق له التأهل لكأس العالم 1982، وأولمبياد 1980، كما توج بلقب كأس اسيا عام 1980، كما توج بلقب بطولة الخليج في 10 مناسابات كأكثر الفرق حملا للقب، وتوج بلقب غرب اسيا عام 2002، وتتزعم أنديتها بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعدد الألقاب .



وحالها حال الكويت تعد كوريا الشمالية من المنتخبات الآسيوية الكبيرة، ومثلت القارة في نسختي كأس العالم 1966، و2010، وأولمبياد 1976، وتوجت بلقب كأس التحدي في مناسبتين، علما أنها احتجبت عن المشاركة بالتصفيات بسبب القيود الصحية المرتبطة بمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 ".



وبإستثناء الكويت واليمن فقد تأهلت جميع المنتخبات العربية في قارة آسيا للبطولة، وهي : " الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، العراق، عمان، البحرين، قطر، الإمارات والسعودية"، علما أن حامل لقب البطولة الأخيرة كان عربيا ( قطر) .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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