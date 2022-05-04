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الأربعاء، 04-05-2022 06:21 م

كأس اسيا لكرة السلة في الأردن ،، تعرف على الموعد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
سيحط كأس اسيا لكرة السلة رحاله في الأردن خلال جولته بدول القارة الآسيوية قبل الوصول إلى العاصمة الأندونيسية جاكارتا البلد المستضيف للبطولة .اضافة اعلان



 

وسيكون الكأس متاحا للجماهير الأردنية لإلتقاط الصور معه يوم الجمعة المقبل في منطقة قوس النصر بمدينة جرش منذ الساعة الحادية ظهرا وحتى الثانية والنصف، وفي مدينة الحسن الرياضية بإربد مذ الساعة الخامسة والنصف عصرا وحتى السابعة والنصف .


وسيتواجد الكأس في العاصمة عمان يوم السبت المقبل، بمنطقة البوليفارد بالعبدلي، انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساءا . 



يذكر أن قرعة كأس اسيا قد أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب أستراليا، السعودية وإندونيسيا.

 




 

 


 

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