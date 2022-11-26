كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب السعودي مواجهة مهمة أمام نظيره البولندي، بعد قليل، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 في قطر.

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ويملك الأخضر السعودي سجلا سلبيا في مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات، على مدار مشاركاته السابقة في كأس العالم، حيث فاز بمباراة وحيدة ضمن هذه الجولة، كانت على حساب المغرب في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأميركية.



وتأمل الجماهير السعودية أن يعود الأخضر لتحقيق الفوز في الجولة الثانية للمونديال، بعد 28 عاما من آخر انتصار فيها، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.



وفاز المنتخب السعودي، بهدفين مقابل هدف على المنتخب الأرجنتيني في استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ليفاجئ ميسي ورفاقه.



ومنح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، لكن السعودية انتفضت في ثماني دقائق مذهلة بعد الاستراحة.



وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، واحتل المنتخبان البولندي والمكسيكي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب دون نقاط.

وتاليا التشكيل الرسمي للفريقين:

(المنتخب السعودي)



حراسة المرمى: محمد العويس



الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد



الوسط: سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو



الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان





(المنتخب البولندي)



حراسة المرمى: تشيزني.



الدفاع: بيريشينسكي، كميل جليك، جاكوب كيويور، ماتي كاش.



الوسط: بيليك، كريتشوفياك، فرانكوفيسكي، زيلينسكي.



الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، ميليك.

