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الخميس، 05-01-2023 03:00 م

كأس العالم تفتح لميسي كنزا جديدا

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الوكيل الإخباري -  يعيش ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، فترة عامرة بالمكاسب داخل الملعب وخارجه بعد التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

وذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" في تقرير لها أن شعبية ميسي على شبكة إنستجرام، تضاعفت كثيرا بعد فوزه بكأس العالم، وسيكون النجم الأرجنتيني مخطئا أذا حرم نفسه من مكاسب أكبر عبر هذه الشبكة التي تضم 414 مليون مشترك.

وأضافت أن صورة (ليو) وهو يحمل كأس العالم، أصبحت أكثر صورة تحظى بعلامات الإعجاب عبر تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ولفتت أيضا إلى أن ميسي حقق 10.2 مليون دولار من 6 منشورات مدعومة إعلانيا خلال أقل من أسبوعين على تتويجه بكأس العالم.

وأوضحت أن النجم الأرجنتيني يحصل على 1.7 مليون دولار لكل منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأنه بإمكان ليونيل ميسي، ووكلاء أعماله تحقيق مكاسب أكبر، إذا قرر زيادة العائد المطلوب عن كل منشور له.

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