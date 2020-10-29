كارتيرون يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري _ تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الفرنسي باتريس كارتيرون، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد

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وقال "كارتيرون" في تصريحات وفقًا لـ"كورة": "بالفعل تم غصابتي بفيروس كورونا المستجد، ولكن حالتي الصحية مستقرة"، مضيفًا: "أشكر كل من حرص على دعمي، وأتمنى الشفاء للعودة لقيادة الفريق".



وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات القلية الماضية، إصابة باتريس كارتيرون، بجانب رباعي التعاون بفيروس كورونا قبل لقاء القادسية وهم: كاسيو، إياغو، إبراهيم الزبيدي وسيدرك أميسي.



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المصدر : ملاعب

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