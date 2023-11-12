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الأحد، 12-11-2023 01:36 م

كارفاخال: أسلوب أنشيلوتي يشعرنا بالراحة

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الوكيل الإخباري - علق داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، على أداء فريقه القوي خلال الانتصار (5-1) على فالنسيا، السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.

وقال كارفاخال الذي أحرز الهدف الأول في اللقاء، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "حين استقبلت الكرة من كروس لم أفكر مرتين، وصوبت مباشرة على المرمى وسجلت.. سعيد جدًا، والمزيد قادم".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وواثق جدًا في قدراتي.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وعن ثنائية فينيسيوس ورودريجو، قال: "لم نكتشف جودتهما الآن فقط، فهما لاعبان مميزان، وسيكونان مهمين جدًا بالنسبة لنا هذا الموسم".

وحول نظام اللعب الجديد، قال: "مشكلة أي نظام لعب هي تكيف اللاعبين معه، والمدرب (أنشيلوتي) لديه خبرات كبيرة، ويعرف كيف يخرج كل شيء منا.. ومع هذا الأسلوب نشعر بالراحة جميعًا، ونلعب بشكل جيد".

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 18 نقطة، في المركز التاسع.

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