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الإثنين، 16-10-2023 04:14 م

كارفاخال: حرمنا هالاند من هذا الأمر

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الوكيل الإخباري -  أبرز داني كارفاخال، العمل الدفاعي الذي قام به المنتخب الإسباني لإيقاف خطورة إيرلينج هالاند، وتحقيق الفوز على النرويج الذي منح "لا روخا" بطاقة العبور المباشر لبطولة يورو 2024، وأكد أنهم لم يسمحوا للاعب مانشستر سيتي ب "تلقي أي كرة بشكل مريح".

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وقال كارفاخال عقب انتهاء المباراة بفوز إسبانيا على مضيفتها النرويج بهدف دون رد: "لقد قدمنا مباراة متكاملة إلى حد ما. لم يخلقوا لنا أي فرص تقريبا وسنعود إلى ديارنا سعداء بالتأهل لكأس أوروبا".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "من الناحية الدفاعية، من أوناي إلى ألفارو (موراتا)، كنا متماسكين للغاية. لم نسمح لهالاند عمليا بتلقي أي كرة بشكل مريح. يجب أن نشيد بعمل لاعبي الوسط الثلاثة لأنهم كانوا جيدين للغاية".


وقال: "لقد أغرقناهم كثيرا وكان خيار التسديد من مسافة بعيدة هو الأفضل لإحراز هدف لأن حارس المرمى يفقد الرؤية. لقد حاولت ذلك وجاء الهدف بعد عدة تسديدات سمحت لنا بالتسجيل"، في إشارة إلى هدف جافي، الذي منح الانتصار لإسبانيا.

وجاء الهدف بعد حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء النرويج، لتنتهي بتسديدة يسارية من جافي مرت على يسار الحارس أوريان نيلاند.

 

ملاعب

 


 




 

 


 

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