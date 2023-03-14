كارلوس ألكاراز يحقق انتصاره رقم 100

الوكيل الإخباري - حقق النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، انتصاره رقم 100 في ملاعب التنس، ضمن رابطة المحترفين بانتصاره على الهولندي تالون جريكسبور في ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز للأساتذة.



ونجح ألكاراز المصنف الثاني عالميا، في الفوز على جريكسبور 7-6 (7-4) و6-3، ليتأهل إلى ثمن نهائي إنديان ويلز.



وحقق ألكاراز، المرشح الأول للقب البطولة، الانتصار في زمن قدره ساعة و41 دقيقة.



ويعد ألكاراز ثاني أسرع لاعب يحقق 100 انتصار، بعد 132 مباراة، خلف الأمريكي جون ماكنرو، الذي يتفوق عليه بفارق مباراة أقل.





وحال توج اللاعب الإسباني الصاعد باللقب، الذي سيكون الثامن له وهو في عمر 19 عاما، سيعود مجددا لصدارة التصنيف.











وكان ألكاراز قد استهل مشواره في البطولة بفوز مقنع على ثاناسي كوكيناكيس 6-3 و6-3، ليؤكد تعافيه بشكل كامل من الإصابة في الفخذ الأيمن.



واستهل النجم الإسباني مشاركاته في بطولات رابطة المحترفين يوم 18 فبراير/شباط 2020، وخاض منذ ذلك الحين 130 مباراة، ليخسر منها 32 مباراة فقط، بمعدل انتصارات 75.5%، ليتوج بـ 7 بطولات.



وتوج كارلوس ألكاراز بألقاب أوماج في 2021، وأمريكا المفتوحة وميامي ومدريد للأساتذة وريو دي جانيرو وبرشلونة في 2022، وبوينوس آيرس في 2023.



ويفتخر ألكاراز بكونه أصغر لاعب صعد للتصنيف الأول عالميا عن عمر 19 عاما و4 أشهر و7 أيام.

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