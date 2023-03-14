الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُحذر من رابط يدعي تقديم 200 دينار من خلال الضمان

ولي العهد ممازحا: لقينا سلمى!

إيقاف الحركة السياحية في البترا بسبب الأمطار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

الأمن يوضح حقيقة وقوع عملية سطو مُسلح في إربد

إحالة ملف "شهداء معان" إلى محكمة أمن الدولة

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

الثلاثاء، 14-03-2023 01:46 م

كارلوس ألكاراز يحقق انتصاره رقم 100

3202314122732474381584


الوكيل الإخباري -  حقق النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، انتصاره رقم 100 في ملاعب التنس، ضمن رابطة المحترفين بانتصاره على الهولندي تالون جريكسبور في ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز للأساتذة.

ونجح ألكاراز المصنف الثاني عالميا، في الفوز على جريكسبور 7-6 (7-4) و6-3، ليتأهل إلى ثمن نهائي إنديان ويلز.

وحقق ألكاراز، المرشح الأول للقب البطولة، الانتصار في زمن قدره ساعة و41 دقيقة.

ويعد ألكاراز ثاني أسرع لاعب يحقق 100 انتصار، بعد 132 مباراة، خلف الأمريكي جون ماكنرو، الذي يتفوق عليه بفارق مباراة أقل.


وحال توج اللاعب الإسباني الصاعد باللقب، الذي سيكون الثامن له وهو في عمر 19 عاما، سيعود مجددا لصدارة التصنيف.



 

وكان ألكاراز قد استهل مشواره في البطولة بفوز مقنع على ثاناسي كوكيناكيس 6-3 و6-3، ليؤكد تعافيه بشكل كامل من الإصابة في الفخذ الأيمن.

واستهل النجم الإسباني مشاركاته في بطولات رابطة المحترفين يوم 18 فبراير/شباط 2020، وخاض منذ ذلك الحين 130 مباراة، ليخسر منها 32 مباراة فقط، بمعدل انتصارات 75.5%، ليتوج بـ 7 بطولات.

وتوج كارلوس ألكاراز بألقاب أوماج في 2021، وأمريكا المفتوحة وميامي ومدريد للأساتذة وريو دي جانيرو وبرشلونة في 2022، وبوينوس آيرس في 2023.

ويفتخر ألكاراز بكونه أصغر لاعب صعد للتصنيف الأول عالميا عن عمر 19 عاما و4 أشهر و7 أيام.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231412575598309861 (1)

أبرز مباريات اليوم.. مواجهتان في دوري ابطال اوروبا وكأس خادم الحرمين

320231322122263347574 (1)

تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

320231412040427146780

فريق شباب الأردن يلتقي نواذيبو الموريتاني غدا

3202314123746668804296

رسميا.. تغيير نظام السوبر الإيطالي

3202314102830569960605

5 لاعبين عرب.. الكاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا

320231410193802159317

وفاة أسطورة الوثب العالي فوسبوري