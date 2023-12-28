كاساس يعلن عن القائمة النهائية لمنتخب العراق في كأس آسيا

الوكيل الإخباري - أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، قائمة منتخب "أسود الرافدين" للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير إلى العاشر من فبراير المقبلين.



وضمت القائمة 26 لاعبا وهم كالآتي:

للحراسة: أحمد باسل، جلال حسن وفهد طالب.



للدفاع: ريبين سولاقا، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، يوسف الامين، دانيلو السعيد، أحمد علي، أمجد عطوان، وأمير العماري.

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للوسط: علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي وزيد تحسين.



للهجوم: مهند علي، علي الحمادي، إبراهيم بايش، باشر رسن وأيمن حسين.



وأوقعت قرعة البطولة المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان.

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