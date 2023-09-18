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الإثنين، 18-09-2023 04:27 م

كاسياس يثور على دوري الملوك!

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الوكيل الإخباري - تعرض إيكر كاسياس رئيس نادي "1k" المشارك في دوري الملوك لموقف حرج، خلال مباراة فريقه أمام نظيره ساييناس ضمن البطولة التي أسسها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق.

وجاء هذا بعد أن قرر حكم المباراة أن يحتسب ركلة جزاء للفريق المنافس، وأكد القرار تقنية الفيديو، ليثور كاسياس في البث المباشر الذي كان عليه.

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وتتيح بطولة دوري الملوك ظهور رؤساء الأندية في بث مباشر أثناء المباريات لنقل كل كلمة وكل رد فعل يظهر منهم على أحداث المواجهات.

وبمجرد أن قرر الحكم احتساب ركلة الجزاء غضب كاسياس وبدأ يسب في البطولة والحكام وقال: "سحقا لدوري الملوك وكل شيء، هذا لا يمكن أن يكون طبيعيا، حقا".

يذكر أن فريق كاسياس يتذيل ترتيب المجموعة الثانية في دوري الملوك دون نقاط بعد أن خسر أول مباراتين ولديه سالب 7 أهداف في رصيده، بعد أن خسر اليوم بثمانية أهداف لهدفين.

 

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