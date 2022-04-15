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الجمعة، 15-04-2022 07:58 م

كاظمة في صدارة الدوري الكويتي والعرسان يواصل التألق (فيديو)

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ملاعب - أنس عشا
تبدو حظوظ فريق كاظمة، والذي يضم الثنائي الأردني أحمد العرسان ويوسف أبو جلبوش "صيصا" بالتتويج بلقب الدوري الكويتي كبيرة، مع بقاء مبارتين فقط على نهاية البطولة .اضافة اعلان



ورغم الخسارة بالجولة قبل الماضية من فريق الكويت، إلا أن كاظمة في الصدارة بـ 34 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الكويت الوصيف والذي يمتلك مبارة مؤجلة .

ويقدم العرسان مستويات مميزة للغاية مع الفريق البرتقالي، في بطولتي الدوري وكأس أمير الكويت، حيث قاده أيضا لمواجهة الكويت ببطولة ربع النهائي ببطولة كأس الأمير بعد الفوز على القادسية بهدف نظيف. 

 




 

 


 

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