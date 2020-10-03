السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

114 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

انتهاء الأعمال الأساسية في الصحراوي

وفيات السبت 3/10/2020

كل ما تريد معرفته عن فريق ترامب الطبي

إدارة الأزمات تنشر دليل الحجر المنزلي - شاهد

الصحة توضح بشأن موعد فك العزل المنزلي لمصابي كورونا

6 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

تحذير أمني جديد

أسعار الذهب السبت 3/10/2020

بدء التسوق في المناطق المعزولة بالزرقاء




السبت، 03-10-2020 10:47 ص

كافاني يخفض راتبه للعب بجوار سواريز في أتلتيكو مدريد

99413


الوكيل الإخباري _ قرر المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني تخفيض راتبه للانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد واللعب بجوار مواطنه لويس سواريز.

وكان كافاني على مشارف الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي، لكن باريس سان جيرمان رفض عرض الروخي بلانكوس، وقرر الإبقاء على اللاعب حتى انتهاء عقده والسماح له بالرحيل مجاناً

ورغم تعاقد أتلتيكو مدريد مع سواريز، إلا أن اسم كافاني ظهر مجدداً في الأيام الأخيرة، حيث ادعت بعض المصادر أن مهاجم باريس سان جيرمان ما زال يملك فرصة للانتقال إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن وكيل أعمال كافاني كثف اتصالاته بأتلتيكو مدريد في الأيام الماضية وعرض موكله مرة أخرى، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى بالتعاقد معه مثل مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن وكيل أعمال اللاعب أبلغ إدارة الروخي بلانكوس أن موكله يعطي الأولوية للانتقال إلى مدريد، ومستعد أيضاً لتخفيض راتبه السنوي الذي كان يبلغ 10 ملايين يورو في النادي الباريسي.

ومما لا شك فيه أن أمنية كافاني معقدة بعض الشيء ، حيث يرفض المدرب دييجو سيميوني التوقيع مع اللاعب إلا في حال رحيل دييجو كوستا عن صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات.

اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
word-image-19

بعد الإصابة الخطيرة .. 4 خيارات أمام زيدان لتعويض غياب كارفاخال

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1039643483_0_0_1915_1035_1000x541_80_0_0_9eb59cf3cc45b239dea1ab7cbfec8869

أول تعليق من ماني بعد إصابته بفيروس كورونا

10202039474292194349

كافاني يخفض راتبه للعب بجوار سواريز في أتلتيكو مدريد

10202039501986748921

خسارة قاسية لماينز بالدوري الألماني

102020111013595566861

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الأردني