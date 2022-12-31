كانساس الأمريكي حاول ضم رونالدو قبل النصر

الوكيل الإخباري - حاول أحد أندية الدوري الأمريكي التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد السابق، قبل إتمام تعاقده مع النصر السعودي.



وأعلن النصر رسميًا، أمس الجمعة، تعاقده مع رونالدو لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.



وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي، حاول ضم رونالدو قبل توقيعه للنصر.



وكتب رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين العالمي "تويتر": "حاول سبورتنج كانساس سيتي بقوة من أجل ضم رونالدو".



وأضاف: "عقد مسؤولو كانساس اجتماعًا قبل مقابلة رونالدو الشهيرة مع بيرس مورجان، والتي كانت سببًا في فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، ثم اجتماع آخر مع محادثات ملموسة حول احتمالية لعب رونالدز في مدينة كانساس سيتي تجاريًا".



وختم رومانو: "لقد وجدوا أن راتب اللاعب سيكون ضخمًا للغاية، قبل أن يقرر رونالدو الانضمام للنصر".



وأكد تقارير صحفية، أن رونالدو سيتقاضى مع النصر حوالي 500 مليون يورو، خلال موسمين ونصف الموسم.

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