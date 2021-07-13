كبار القوم ،، يتعبون ولكنهم لا يموتون - شاهد

الوكيل الإخباري - أنس عشا - مونتاج أحمد حمدان



كرة القدم تعطيك فرصا عديدة للعودة ورد الإعتبار، خصوصا وإن كنت من كبار القوم وأصحاب النجوم المونديالية، وهنا نتحدث عن بلد باولو روسي، جانلويجي بوفون، أندريا بيرلو، توتي، باجيو وديل بيرو والقائمة تطول، نتحدث عن إيطاليا التي تزعمت كرة القدم رفقة البرازيل وألمانيا لعشرات السنوات، قبل أن تشهد السنوات الأخيرة إنهيارها .



إنهيار بدأ بعد جيل مونديال ألمانيا "2006" التاريخي والذي شهد اسباحة تاريخ إيطاليا ودخول أقطاب عالمية جديدة مثل إسبانيا، فودعت إيطاليا كأس العالم " 2010" من دور المجموعات، وكررت التجربة الكارثية في كأس العالم "2014" وصولا لعدم الوصول لكأس العالم "2018" .. وبالنهاية عاد المنتخب العملاق لمكانه الطبيعي ، فكبار القوم لا يموتون .



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