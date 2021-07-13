الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

113 مستوطنا يقتحمون الأقصى

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

إحالة أسعار الإسمنت إلى القضاء

الثلاثاء، 13-07-2021 12:36 م

كبار القوم ،، يتعبون ولكنهم لا يموتون - شاهد

منتخب-إيطاليا-scaled


الوكيل الإخباري - أنس عشا - مونتاج أحمد حمدان 

كرة القدم تعطيك فرصا عديدة للعودة ورد الإعتبار، خصوصا وإن كنت من كبار القوم وأصحاب النجوم المونديالية، وهنا نتحدث عن بلد باولو روسي، جانلويجي بوفون، أندريا بيرلو، توتي، باجيو وديل بيرو والقائمة تطول، نتحدث عن إيطاليا التي تزعمت كرة القدم رفقة البرازيل وألمانيا لعشرات السنوات، قبل أن تشهد السنوات الأخيرة إنهيارها .
 
إنهيار بدأ بعد جيل مونديال ألمانيا "2006" التاريخي والذي شهد اسباحة تاريخ إيطاليا ودخول أقطاب عالمية جديدة مثل إسبانيا، فودعت إيطاليا كأس العالم " 2010" من دور المجموعات، وكررت التجربة الكارثية في كأس العالم "2014" وصولا لعدم الوصول لكأس العالم "2018" .. وبالنهاية عاد المنتخب العملاق لمكانه الطبيعي ، فكبار القوم لا يموتون .

اضافة اعلان


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

7202112203827179526692

برشلونة يرضخ للطلب الفلسطيني ،، الرياضة وسيلة توعية

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية

7202176194505557111

كلاسيكو الأرض يجمع البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

720217142248218434257

سيرجيو راموس يجتاز الكشف الطبي في سان جيرمان

أخبار متعلقة
main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية

6202124163446837480090

السماح للجماهير تحت 18 عام بدخول المدرجات ،، بشرط !!