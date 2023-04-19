كبوة النصر تنعش آمال الشباب في اللقب

الوكيل الإخباري - تضاءلت فرص النصر في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد خسارته مساء أمس ضد غريمه الهلال 2-0.



والتقى الفريقان بملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بقمة مقدمة من الجولة 25.



وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل، في حال فاز بها سيرفع رصيده إلى 59 نقطة.



ومن أجل إنعاش أمله في المنافسة على اللقب، يحتاج النصر حسابيا الانتصار في الجولات ال6 المتبقية أمام الرائد والخليج والطائي والشباب والاتفاق والفتح.





وإضافة إلى ذلك سيكون عليه انتظار تعثر الاتحاد في 3 مباريات من أصل 7 متبقية له، لأفضلية الاتحاد في المواجهات المباشرة إذا تساوى الفريقان بالنقاط.



فرصة الشباب



وفتحت خسارة النصر الباب لصاحب المركز الثالث الشباب (50 نقطة) للمنافسة بقوة على الصدارة، إذ تنتظره مباراة مهمة مع الاتحاد في حال فوزه بها سيصعد للوصافة.



وحينها سيحتاج الشباب أن يسقط الاتحاد في مباراة واحدة حتى يخطف لقب بالدوري، خاصة أنه في هذه الحالة سيكون متفوقا على "العميد" بأفضلية المواجهات المباشرة.



رقم نادر



ولأول مرة هذا الموسم يتعثر النصر في مباراتين متتاليتين بالدوري بعد تعادله مع الفيحاء بالجولة الماضية.



وفشل النصر بالتسجيل للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة هذا الموسم رغم أنه أقوى الفرق هجوما بالدوري.





ولم يستطع رفاق رونالدو أن يحققوا أي فوز على الأندية الكبيرة بالدوري، إذ تعادلوا مع الاتحاد والهلال والشباب في الدور الأول، ثم خسروا من العميد والزعيم في الدور الثاني، بينما لم يقابلوا الشباب بعد.

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