الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يتبادل التهاني بعيد الفطر مع العاهل البحريني وسلطان عُمان

ايعاز وتوجيه من مدير الأمن العام خلال اجتماع أمني بشأن الخطط لعيد الفطر

مستشفى الطفيلة الحكومي يجري أول عملية تكميم المعدة

بيان جديد من الفلك الدولي حول رؤية هلال شوال يوم الخميس

المركزي يحدد ساعات دوام موظفيه بعد رمضان

التعليم العالي تدعو الطلبة الأردنيين بعدم الالتحاق في الجامعات السودانية

عطلة رسمية للبنوك في 30 نيسان الحالي

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الأربعاء، 19-04-2023 03:27 م

كبوة النصر تنعش آمال الشباب في اللقب

4202319123516320460206


الوكيل الإخباري -  تضاءلت فرص النصر في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد خسارته مساء أمس ضد غريمه الهلال 2-0.

والتقى الفريقان بملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بقمة مقدمة من الجولة 25.

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل، في حال فاز بها سيرفع رصيده إلى 59 نقطة.

ومن أجل إنعاش أمله في المنافسة على اللقب، يحتاج النصر حسابيا الانتصار في الجولات ال6 المتبقية أمام الرائد والخليج والطائي والشباب والاتفاق والفتح.


وإضافة إلى ذلك سيكون عليه انتظار تعثر الاتحاد في 3 مباريات من أصل 7 متبقية له، لأفضلية الاتحاد في المواجهات المباشرة إذا تساوى الفريقان بالنقاط.

فرصة الشباب

وفتحت خسارة النصر الباب لصاحب المركز الثالث الشباب (50 نقطة) للمنافسة بقوة على الصدارة، إذ تنتظره مباراة مهمة مع الاتحاد في حال فوزه بها سيصعد للوصافة.

وحينها سيحتاج الشباب أن يسقط الاتحاد في مباراة واحدة حتى يخطف لقب بالدوري، خاصة أنه في هذه الحالة سيكون متفوقا على "العميد" بأفضلية المواجهات المباشرة.

رقم نادر

ولأول مرة هذا الموسم يتعثر النصر في مباراتين متتاليتين بالدوري بعد تعادله مع الفيحاء بالجولة الماضية.

وفشل النصر بالتسجيل للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة هذا الموسم رغم أنه أقوى الفرق هجوما بالدوري.


ولم يستطع رفاق رونالدو أن يحققوا أي فوز على الأندية الكبيرة بالدوري، إذ تعادلوا مع الاتحاد والهلال والشباب في الدور الأول، ثم خسروا من العميد والزعيم في الدور الثاني، بينما لم يقابلوا الشباب بعد.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202319134634859361009

خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات

420231914415978973512

بنزيما غاضب من أنشيلوتي

4202319122125777901474

صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي

4202319104226699496001

برشلونة يدبر لاستعادة ميسي على طريقة NBA

420231911368577067537

تضحية كبيرة مفتاح عودة ميسي لبرشلونة

4202319113316758383807

رقم قياسي في انتظار هالاند أمام بايرن ميونخ

أخبار متعلقة
4202317105220478773428

هزيمة قديمة تحمس رونالدو لقيادة النصر للفوز على الهلال

420233122212638443813

الهلال يصطدم بعقدة الفيحاء

42023210447925031572

الهلال يزيح الاتحاد عن عرش تاريخي