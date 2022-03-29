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الثلاثاء، 29-03-2022 01:16 م

كرة القدم لم تبدأ في انجلترا وعمرها أكثر من 2500 سنة

كرة


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

دائما ما يتم تداول معلومة بأن كرة القدم لعبة انجليزية، وأنها انتشرت في حقبة انتشار الإستعمار البريطاني لدول العالم، وحتى أن جماهير انجلترا دائما ما ترفع شعار " انها تعود لمنزلها " كلما كان منتخب الأسود الثلاثة قريبا من بطولة عالمية  .اضافة اعلان




 
 
وفي مفاجأة أعلن موقع sports county العالمي، أن هذه المعلومات مغلوطة، حيث يزعم الموقع بأن اللعبة نشأت في الصين عام 467 قبل الميلاد .
 

 

وقال الموقع أن كرة القدم كانت تسمى تسوجو في الصين وأنها تطورت مع السنوات لتأخذ الشكل التنظيمي والتنافسي الحالي، مؤكدا أن انجلترا تعد صاحبة الفضل بالشكل الحديث للرياضة الشعبية الأولى في العالم .

 




 

 


 

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