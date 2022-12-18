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الأحد، 18-12-2022 02:20 م

كرة نهائي كأس العالم تصل استاد لوسيل قبل مواجهة فرنسا والأرجنتين.. فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 فيديو على تويتر لكرة نهائي كأس العالم "الحلم"، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين فرنسا والأرجنتين، وذلك بعد وصولها إلى استاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية.

ويحتضن استاد "لوسيل"، في السادسة مساء اليوم، الأحد، مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 وفي النسخة الـ22 من المونديال.

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مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022
بدأ منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بهزيمة مخيبة لآمال التانجو أمام السعودية بنتيجة 1-2، ولكن سرعان ما استفاق ونجح فى تحقيق انتصارين ثمينين على كل من المكسيك وبولندا، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال برصيد 16 نقطة، ويتأهل إلي دور الـ 16. 

نجح منتخب الأرجنتين فى الإطاحة بأستراليا من الدور ثمن النهائي بعد الفوز بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح 4-3 في دور الـ 8 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 في مباراة ماراثونية، وأخيرًا إنتزع بطاقة التأهل للمباراة النهائية بكأس العالم 2022، بعد هزيمة كرواتيا بثلاثية مستحقة. 

الأرجنتين ضد فرنسا.. حلم ميسي
ويحلم ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بقيادة التانجو للقب الثالث من كأس العالم، بعد الحصول على البطولة نسختى 1978 و1986، وحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب بلاده، والوصول إلي اللقب الذى ينقص خزائنه بعد تحقيق كل البطولات والمسابقات على مستوى الأندية والمنتخب، وتكرار إنجاز الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا والذي قاد بلاده لرفع كأس العالم 1986. الأرجنتين ضد فرنسا 

كما يأمل ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، تحقيق ثالث ألقابه الدولية مع التانجو، بعد حصد لقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس الأبطال "لا فيناليسيما" 2022. 

ويتسلح المنتخب الأرجنتيني بكوكبة من النجوم، على رأسهم القائد ليونيل ميسي، بالإضافة إلي دي بول وجوليان الفاريز وإنزو فيرنانديز وباولو ديبالا وأنخيل دي ماريا وأوتاميندي والحارس المخضرم إيميليانو مارتينيز ولاوتارو مارتينيز. 

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