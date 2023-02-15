كروس: سأعتزل في ريال مدريد.. ولكن

الوكيل الإخباري - أعاد توني كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق، تأكيد أنه سينهي مسيرته مع ريال مدريد.



لكن النجم الأنيق أيضا لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان سيستمر في اللعب لما بعد هذا الموسم أم لا.



وتحدث كروس، 33 عاما، عن اقتراب مسيرته من النهاية، بعد أن توج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية، السبت الماضي.



وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بختام الموسم الجاري، وقال كروس في آخر نسخة من مدونته الصوتية إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن التجديد.



وقال: "سأنهي مسيرتي هنا، ولكن لا أعلم بالتحديد متى، الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن، ولكن هناك اتجاه".



وانضم كروس لريال مدريد قادما من بايرن ميونخ، بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.



وفاز كروس بـ5 ألقاب لكأس العالم للأندية، و4 لدوري أبطال أوروبا، و3 دوري إسباني.



وأكد أنه لا توجد أي ضغوط من جانب الريال عليه فيما يتعلق بقراره.





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وكشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، الأسبوع الماضي، أن كروس لم يبلغه بأي شيء، ولكن لديه "شعور بأنه سيقوم بتجديد عقده".

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