كروس: لا أفكر في مستقبلي مع ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أكد الألماني توني كروس نجم ريال مدريد، أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أنه يريد الفوز بأكبر قدر ممكن هذا الموسم.



وتألق كروس بشكل لافت ضد فريقه السابق بايرن ميونخ، وصنع الهدف الأول لزميله فينيسيوس جونيور بطريقة مذهلة، ليساهم في تعادل الملكي (2-2) في معقل البافاري "أليانز أرينا"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وعقب المباراة، قال كروس عن مستقبله مع ريال مدريد، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "لم أقرر بعد. أريد الفوز بأكبر قدر ممكن هذا الموسم، ولا أفكر في المستقبل".



وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأفادت تقارير بأن إدارة النادي تسعى لتجديد عقده لموسم آخر.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وكان بايرن ميونخ قد أطاح بآرسنال في الدور ربع النهائي، بينما أقصى ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي من الدور ذاته.

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