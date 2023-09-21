الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة أشد من دانيال

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير

وفاة الفنان الاردني خالد الطريفي - صورة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 21-09-2023 04:40 م

كروس يحرج أنشيلوتي

9202321132645918201502


الوكيل الإخباري - أحرج الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، مدربه كارلو أنشيلوتي، خلال المباريات الأخيرة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أنه رغم قلة مشاركات كروس مقارنة بباقي زملائه، إلا أنه أنقذ الفريق بدخوله بديلا في آخر مباراتين أمام خيتافي ويونيون برلين.

نشرت الصحيفة إحصائية تشير إلى أن اللاعب الألماني، يملك أعلى معدل في التمريرات الصحيحة بين نجوم الريال بنسبة (94.32%)، رغم كونه رابع أكثر لاعب يلمس الكرة بـ 317 مرة، خلف كل من ألابا (398)، تشواميني (379) وروديجر (353).

وأضافت أن هذا الثلاثي شارك في المباريات بمعدل أكبر من توني كروس، إلا أن النجم الألماني، حل الأزمات التي يعانيها ريال مدريد في مواجهة الدفاع المتكتل، مثل الحلول الإبداعية والرؤية الثاقبة، والسيطرة على خط الوسط، وتمريراته التي تكسر خطوط المنافسين.

أوضحت أيضًا أن كروس شارك أمام خيتافي لمدة 45 قيقة، ثم 24 دقيقة أمام يونيون برلين، وساهم بقوة في تحقيق الفوز بصعوبة، لأنه دخوله أيضا أدى إلى تحرر زميله الكرواتي لوكا مودريتش، وتقدمه للأمام، ليكون قريبا من مناطق الخطورة على حدود منطقة الجزاء.

ولفتت إلى أن كروس سيبلغ 34 عاما في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن أنشيلوتي يدرك أنه لا غنى عنه في المواجهات الكبيرة عندما يسود الارتباك الفني، خاصة أنه يملك ثاني أفضل معدل للتمريرات في الثلث الأخير (55)، أمامه الفرنسي تشواميني (56) تمريرة.

واستندت آس في ختام تقريرها بأن أنشيلوتي، أكد أنه يعتمد على العناصر الشابة في بداية الموسم، نظرا لخوض مباراة كل أسبوع، مما يمنحه فرصة لتقييم قدراتهم على صنع الفارق، مؤكدا أنه ليس بحاجة لإشراك كروس أو مودريتش، لإثبات قدرتهم على ترك بصمة، لأنه يعرف قدرات الثنائي جيدا.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232112523530275703

تشافي يواجه أزمة شائكة في برشلونة

9202321122937650362679

موقف رونالدو من المشاركة في كلاسيكو النصر والأهلي

9202321121243584299943

الأرجنتين على القمة.. والمغرب يقفز في تصنيف الفيفا

920232112353548010914

رئيس مارسيليا يعلن موقفه من الاستقالة

9202321114312601756828

أرقام كارثية تعيد اليونايتد لعهد ما قبل فيرغسون

9202321113241874284078

تفاصيل إصابة ميسي

أخبار متعلقة
920231911559727098117

توصية عاجلة لأنشيلوتي بشأن بيلينجهام

920231211429529616673

3 ضربات مؤلمة لريال مدريد في 100 يوم دون بنزيما

8202328123947474848549

ما مدى خطورة إصابة فينيسيوس؟

8202328105214956410112

أنشيلوتي يخمد ثورة كروس ومودريتش

8202328101316741106074

ضربة للريال.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

820232616293200146359

رسميا.. فيجا ينتقل إلى أهلي جدة