كروس يحرج أنشيلوتي

الوكيل الإخباري - أحرج الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، مدربه كارلو أنشيلوتي، خلال المباريات الأخيرة.



ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أنه رغم قلة مشاركات كروس مقارنة بباقي زملائه، إلا أنه أنقذ الفريق بدخوله بديلا في آخر مباراتين أمام خيتافي ويونيون برلين.



نشرت الصحيفة إحصائية تشير إلى أن اللاعب الألماني، يملك أعلى معدل في التمريرات الصحيحة بين نجوم الريال بنسبة (94.32%)، رغم كونه رابع أكثر لاعب يلمس الكرة بـ 317 مرة، خلف كل من ألابا (398)، تشواميني (379) وروديجر (353).



وأضافت أن هذا الثلاثي شارك في المباريات بمعدل أكبر من توني كروس، إلا أن النجم الألماني، حل الأزمات التي يعانيها ريال مدريد في مواجهة الدفاع المتكتل، مثل الحلول الإبداعية والرؤية الثاقبة، والسيطرة على خط الوسط، وتمريراته التي تكسر خطوط المنافسين.



أوضحت أيضًا أن كروس شارك أمام خيتافي لمدة 45 قيقة، ثم 24 دقيقة أمام يونيون برلين، وساهم بقوة في تحقيق الفوز بصعوبة، لأنه دخوله أيضا أدى إلى تحرر زميله الكرواتي لوكا مودريتش، وتقدمه للأمام، ليكون قريبا من مناطق الخطورة على حدود منطقة الجزاء.



ولفتت إلى أن كروس سيبلغ 34 عاما في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن أنشيلوتي يدرك أنه لا غنى عنه في المواجهات الكبيرة عندما يسود الارتباك الفني، خاصة أنه يملك ثاني أفضل معدل للتمريرات في الثلث الأخير (55)، أمامه الفرنسي تشواميني (56) تمريرة.



واستندت آس في ختام تقريرها بأن أنشيلوتي، أكد أنه يعتمد على العناصر الشابة في بداية الموسم، نظرا لخوض مباراة كل أسبوع، مما يمنحه فرصة لتقييم قدراتهم على صنع الفارق، مؤكدا أنه ليس بحاجة لإشراك كروس أو مودريتش، لإثبات قدرتهم على ترك بصمة، لأنه يعرف قدرات الثنائي جيدا.

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