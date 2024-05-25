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السبت، 25-05-2024 03:09 م

كروس يرفض خطة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - رفض الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، خطة النادي الملكي بشأن يوم وداعه لسانتياجو برنابيو.

وأعلن كروس اعتزاله كرة القدم بمجرد انتهاء بطولة اليورو المقبلة، وسيخوض اليوم آخر مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو عندما يلتقي الميرنجي مع ريال بيتيس بالدوري.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، حاول ريال مدريد إقناع كروس بتنظيم احتفالية كبرى في مباراة اليوم تليق بما يستحقه اللاعب.

وأشارت إلى أن كروس صاحب الـ34 عامًا رفض هذا الأمر، وطلب إجراء احتفال متواضع وبدون مبالغة.


وأوضحت أن ما سيحدث اليوم سكون ظهور لافتة عن كروس في المدرجات، بالإضافة إلى رسالة مجدولة من المذيع الداخلي للملعب عندما يتم استبدال النجم الألماني في نهاية المباراة.


وذكرت أن كل الترتيبات بسيطة كما طلب كروس، وستعتمد الأجواء على التعبير العفوي للجمهور الذي سيكون مسؤولا عن جعل الوداع أكثر حرارة.

وكشفت أنه تم بيع جميع التذاكر في وداع كروس منذ بضعة أيام، كما أن ريال مدريد بعد انتهاء المباراة والمؤتمرات الصحفية، سينظم احتفالا لكروس في غرفة الملابس، لكنه سيكون داخليًا بدون كاميرات.

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