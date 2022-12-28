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الأربعاء، 28-12-2022 01:04 م

كريستيانو جونيور يعود لريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إسبانية، عن عودة كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد في مفاجأة قد تعني عدم انتقال والده إلى السعودية من أجل اللعب للنصر.

وكتب الصحفي الإسباني إيدو كورناغو، على حسابه في موقع "تويتر": "دمج ريال مدريد مرة أخرى الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو في أكاديمية الشباب".

وتسببت هذه الأنباء في حالة من الجدل بين الجماهير، حيث توقع البعض عودة رونالدو الأب بدوره إلى ريال مدريد.

وما جعل البعض يثق أكثر بحدوث هذا السيناريو، هو الخبر الذي انتشر خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء اجتماع لرونالدو مع ممثلين عن النصر السعودي الذي كان أبرز المرشحين لضم النجم البرتغالي.

ولكن الصحفي الإسباني إيدو كورناغو، نشر تدوينة أخرى استبعد فيها فكرة عودة رونالدو لريال مدريد حيث كتب: "كريستيانو (الأب) لن يعود إلى ريال مدريد".

ولعب رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، وسجل له 450 هدفا ليعتلي صدارة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الملكي.

وأصبح رونالدو البالغ عمره 37 عاما، لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

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