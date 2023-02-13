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الإثنين، 13-02-2023 02:20 م

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية

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الوكيل الإخباري - حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على أعلى تقييم في الجولة 16 من الدوري السعودي بواقع 9.5 من 10 ليحصد أولى جوائزه في دوري روشن السعودي.

وتألق رونالدو في المباراة الثالثة الأخيرة مع "العالمي"، حيث سجل سوبر هاتريك خلال لقاء الفوز على الوحدة 4-0.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين.

واعتبر الـ"سوبر هاتريك" رقم 11 في مسيرة رونالدو صاحب الـ503 أهداف في جميع الدوريات الخمسة التي لعب فيها خلال مسيرته الحافلة بـ824 هدفا توزعت بين منتخب البرتغال وأندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

ورغم تألق عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو مع الاتحاد ومساهمتهما في فوزه الساحق على العدالة 5-0، إلا أن النجم البرتغالي استطاع خطف نجومية الجولة حسبما أعلنت رابطة دوري المحترفين مساء الأحد.

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