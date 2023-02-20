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الإثنين، 20-02-2023 03:48 م

كريستيانو رونالدو يعرض قصر الأغنام للبيع - صور

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الوكيل الإخباري - يعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي قصره الضخم الذي يقع في منطقة شيشاير في ضواحي مدينة مانشستر الإنجليزية للبيع.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن التفاصيل الخاصة بعرض قصر رونالدو للبيع، حيث أكدت أنه معروض بقيمة تتجاوز 5,5 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين يورو).

ويحتوي القصر الفخم على 7 غرف نوم، و6 حمامات، مع غرفة لياقة بدنية على أحدث طراز، ومسبح كبير، وجاكوزي، وغرفة سينما خاصة، وملعب تنس.

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