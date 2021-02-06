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السبت، 06-02-2021 02:17 م

كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله

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الوكيل الإخباري _ بلغ كريستيانو رونالدو امس عامه الـ36 ويقول مدربه السابق للياقة البدنية إن نجم يوفنتوس يمكنه اللعب حتى يبلغ 40 عاماً.

عمل جيوفاني موري في ريال مدريد خلال فترة كارلو أنشيلوتي وأجرى مقابلة مع توتو سبورت في عيد ميلاد رونالدو.

قال موري : “عندما وصل إلى إيطاليا قلت إنه لاعب خارج عن المألوف..لقد استقر جيداً ويواصل التسجيل مع يوفنتوس“.


استطرد: “إنه يتبع الطريقة التي اقترحناها عليه في مدريد حيث الراحة جزء أساسي من التدريب، الراحة لا تعني النوم فقط وهي ليست سلبية ولكنها تتألف من تمارين محددة بهدف الوصول إلى التعافي العضلي والعقلي وتعافي المفاصل”.

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وعن إلى متى يمكن أن يواصل رونالدو قال: “عملت مع العديد من لاعبي كرة القدم حتى الأربعينيات من عمرهم مثل مالديني وكوستاكورتا وحتى مع إبراهيموفيتش في باريس سان جيرمان وكنت متأكد أنه سيلعب حتى عمر الأربعين..كريستيانو من هذه الفئة ويمكن أن يلعب حتى سن الأربعين”.


اختتم حديثه: “إنه من فئة الرياضيين الذين يتمتعون بقدر كبير من المرونة على الرغم من قوتهم ويمكن أن يواصل لسنوات باللعب على المستوى العالي”.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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