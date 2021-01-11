كريستيانو رونالدو يقهر الجميع

الوكيل الإخباري _ سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رقما جديدا ضمن سلسلة أرقامه مع اللعبة خلال مواجهة ساسولو (الأحد) في الدوري الإيطالي.





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وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في المباراة التي فاز بها يوفنتوس على ضيفه ساسولو بنتيجة (3-1)، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.





وبهذا الهدف، رفع رونالدو رصيده من الأهداف الرسمية مع الأندية والمنتخب إلى 759 هدفا، ليتساوى مع التشيكي جوزيف بيكان، الأكثر تسجيلا في تاريخ اللعبة، بحسب ما أكده موقع "Squawka" المتخصص في الإحصائيات.



ويحتل بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، المركز الثالث في تلك القائمة، برصيد 757 هدفا.





جدير بالذكر أن هذا الرقم القياسي أثار حالة من الجدل مؤخرا، في ظل تضارب الأرقام وفقا لعدة مصادر ومواقع وشبكات مختصة بإحصائيات كرة القدم.



وخلال مسيرته مع الأندية، سجل كريستيانو رونالدو 5 أهداف في 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و118 هدفا خلال 292 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و450 هدفا في 438 لقاء مع ريال مدريد الإسباني، بجانب 84 هدفا خلال 106 مباريات مع اليوفي.



المصدر : ملاعب



