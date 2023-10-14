كريستيانو يدخل تحديا جديدا

الوكيل الإخباري - أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أنه يشعر بحالة بدنية جيدة، ويستمتع بوقته مع منتخب بلاده وناديه.



وقال كريستيانو، خلال تصريحات صحفية بعدما ساهم بثنائية في فوز البرتغال على سلوفاكيا 3-2 في التصفيات المؤهلة ليورو 2024: "أستمتع بوقتي وأشعر أنني في حالة بدنية، جيدة وجسدي يستجيب لما منحته إياه في السنوات الأخيرة.



وأضاف الدون: "سعيد بتواجدي مع المنتخب ونادي النصر. لقد سجلت الكثير من الأهداف. وأشعر أنني جيد بدنيًا".

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