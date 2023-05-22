كريستيانو يسعى لفك نحسه أمام الكبار عبر بوابة الشباب

الوكيل الإخباري - يستعد النصر، لخوض مباراة مهمة، مساء غد الثلاثاء، عندما يستضيف الشباب، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويسعى العالمي للظفر بنقاط المباراة كاملة، من أجل الإبقاء على حظوظه في التتويج بلقب الدوري، إذ يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 60 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، قبل 3 جولات من الختام.



ويأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في فك نحسه أمام الكبار بالسعودية، وتحقيق فوره الأول في تلك المواجهات.



ويسعى كذلك لتسجيل هدفه الأول أمام الكبار في مختلف المسابقات، حيث خاض كريستيانو مع فريقه مباراتين أمام الاتحاد، خسر الأولى بهدف دون مقابل في منافسات الدوري، وانهزم في الثانية بنتيجة 3-1 في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي.



كما أن رونالدو خسر أمام الهلال في منافسات الدوري، بهدفين دون رد.

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