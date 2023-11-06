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الإثنين، 06-11-2023 03:42 م

كريستيانو يغيب عن مواجهة الدحيل القطري

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الوكيل الإخباري -  خلت بعثة النصر السعودي، التي سافرت إلى قطر استعدادا لمواجهة الدحيل، مساء غد الثلاثاء، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وفضل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، منح قائد الفريق كريستيانو رونالدو راحة من مباراة الدحيل غدا الثلاثاء، خوفا من تعرض النجم البرتغالي للإرهاق مع توالي المواجهات.
 
وسيغيب عن قائمة النصر أمام الدحيل، البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالعزيز العليوة والحارس راغد النجار ونواف بوشل لأسباب مختلفة.

ويحتل النصر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات، وخلفه بيرسبوليس برصيد 6 نقاط، ثم الدحيل واستقلال دوشنبه بنقطة واحدة لكل منهما.

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