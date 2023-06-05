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الإثنين، 05-06-2023 04:30 م

كريم بنزيما يوقع رسميًا مع الاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري - وقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الإثنين، عقود انتقاله إلى اتحاد جدة، عقب رحيله عن ريال مدريد.

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وأعلن الميرنجي في بيان رسمي أمس الأحد، رحيل بنزيما عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياجو بيرنابيو".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع كريم بنزيما على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة".

وأضاف: "عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد حتى حزيران/يونيو 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع: "سيكون راتب بنزيما قريبا من 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية والمتغيرات".

واختتم: "بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ثم سيسافر إلى السعودية".

 

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