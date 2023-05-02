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الثلاثاء، 02-05-2023 04:18 م

كشف تفاصيل عقد كروس الجديد مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، بعض البنود في العقد الجديد للألماني توني كروس، مع ريال مدريد.

وأكدت تقارير واردة من إسبانيا، قبل أسابيع قليلة، أن كروس وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد.

كان من المقرر أن ينتهي عقد كروس مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم موقفه حتى الشهر الماضي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن كروس جدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2024.


وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "عقد كروس الجديد ساري مع ريال مدريد حتى صيف 2024".

وأضاف: "العقد لا يحتوي على أي بنود أو خيارات تتيح إضافة مواسم أخرى".

وختم: "تم توقيع العقد وإتمامه وختمه بنسبة 100%، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي".

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