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الأحد، 06-08-2023 03:07 م

كشف سر جديد من كواليس خيانة لوكاكو للإنتر

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، تفاصيل مثيرة في المفاوضات التي جرت بين روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، ونادي يوفنتوس خلال الفترة الماضية.

لوكاكو لم يحسم مستقبله حتى الآن، بعدما انسحب إنتر ميلان من مفاوضات ضمه رغم التوصل لاتفاق مع تشيلسي، بعدما علم النيراتزوري بفتح المهاجم مفاوضات مع يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللا سيرا" الإيطالية، فإن لوكاكو وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، في 12 يونيو/تموز الماضي، أي بعد يومين فقط من خسارة فريقه آنذاك (إنتر ميلان) لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن البلجيكي بعد يوم واحد من خسارة النهائي، أرسل رسالة إلى جماهير إنتر يشكرهم فيها على دعمهم، ويوضح فيه مدى "حبه لهذا النادي الجميل"، ليقرر بعد يوم واحد أيضًا الانتقال لأحد أشد أعداء الإنتر.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن لوكاكو أجرى عدة مكالمات هاتفية مع ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي، خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أنه قد يتم الانتهاء من الصفقة الأسبوع المقبل.

ويرغب يوفنتوس في ضم لوكاكو بصفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها دوسان فلاهوفيتش مهاجم اليوفي إلى تشيلسي، مع حصول النادي الإيطالي على بعض الأموال أيضًا ضمن الصفقة.

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