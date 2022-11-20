كشف طبيعة إصابة ميسي قبل موقعة السعودية

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني.



وزعمت أنباء أن ميسي لم يشارك في التدريبات الجماعية لراقصي التانجو، أمس السبت، قبل ساعات من انطلاق كأس العالم في قطر.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميسي يعاني من حمل بدني زائد في ربلة الساق، لذا فإن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين ينظم دقائق تواجده في التدريبات بشكل جيد.



وأشارت إلى أن غياب ميسي عن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، هدفه أن يصل البرغوث إلى أفضل حالة قبل مواجهة السعودية، بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.



وأوضحت أن ميسي شارك لمدة 4 دقائق فقط في تدريبات الأرجنتين، أمس السبت، خلال فترة ال15 دقيقة التي سمح خلالها ليونيل سكالوني، مدرب الفريق، بحضور الصحفيين.

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