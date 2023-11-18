كفاراتسخيليا: ميسي فاجأني.. ولم أفهم ما يحدث

الوكيل الإخباري - كشف خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، عن كواليس اللقاء الذي جمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال كفاراتسخيليا، خلال تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "ميسي كان جالسًا على يميني، وأثناء الاستراحة، حذرونا بعدم النهوض أو التجول في الأنحاء، لهذا بقيت جالسًا".



وأضاف اللاعب الجورجي: "فجأة، نهض ميسي واتجه نحوي، ولم أفهم ما يحدث، لكنه رفع ذراعه وصافحني.. قدرت هذا الموقف بشدة، فهو شخص مذهل".



وفي سياق آخر، سُئل كفاراتسخيليا عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته، فوقع اختياره على زميله جيوفاني دي لورينزو، نظرًا لمواجهاتهما في ملعب التدريبات، مضيفًا: "لا أتمنى اللعب ضده أبدًا".



وتطرق اللاعب الشاب للحديث عن لفتة البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، الذي هنأه على هدفه الأول بعد صيام دام 6 أشهر، عبر تدوينة على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعن ذلك، قال: "من الصعب إيجاد رجل مثل لياو في كرة القدم، فعندما غبت عن التهديف لفترة طويلة، وبعدها سجلت هدفا، كتب لتهنئتي وتمنى لي التوفيق، إنه إنسان استثنائي".

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