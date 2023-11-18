السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية

السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين

أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها

حماس تتوعد إسرائيل بعد مجزرة الفاخورة

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل لإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين

القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات لبنانية متاخمة للشريط الحدودي

توقف تلفريك عجلون الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية

صحفي فلسطيني : نحو 200 شهيد بمجزرة مدرسة الفاخورة

اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب في الاردن اليوم

عاجل

القسام تستهدف موقعين وتحشدات لجيش الاحتلال

السبت، 18-11-2023 03:16 م

كفاراتسخيليا: ميسي فاجأني.. ولم أفهم ما يحدث

1120231810816353808599


الوكيل الإخباري - كشف خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، عن كواليس اللقاء الذي جمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال كفاراتسخيليا، خلال تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "ميسي كان جالسًا على يميني، وأثناء الاستراحة، حذرونا بعدم النهوض أو التجول في الأنحاء، لهذا بقيت جالسًا".

وأضاف اللاعب الجورجي: "فجأة، نهض ميسي واتجه نحوي، ولم أفهم ما يحدث، لكنه رفع ذراعه وصافحني.. قدرت هذا الموقف بشدة، فهو شخص مذهل".

وفي سياق آخر، سُئل كفاراتسخيليا عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته، فوقع اختياره على زميله جيوفاني دي لورينزو، نظرًا لمواجهاتهما في ملعب التدريبات، مضيفًا: "لا أتمنى اللعب ضده أبدًا".

وتطرق اللاعب الشاب للحديث عن لفتة البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، الذي هنأه على هدفه الأول بعد صيام دام 6 أشهر، عبر تدوينة على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن ذلك، قال: "من الصعب إيجاد رجل مثل لياو في كرة القدم، فعندما غبت عن التهديف لفترة طويلة، وبعدها سجلت هدفا، كتب لتهنئتي وتمنى لي التوفيق، إنه إنسان استثنائي".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202318101643378977408 (1)

لأول مرة.. مبابي يرد على توبيخ إنريكي

1120231810140486795072 (1)

مانشستر سيتي يخسر 4 لاعبين في توقف فيفا

1120231885315722816896

إيطاليا تقترب من اليورو باجتياح مقدونيا

1120231885019260248743

كين يقود إنجلترا لانتصار سهل على مالطا

1120231884422275266635 (1)

زفيريف يودع البطولة الختامية بالفوز على روبليف

1120231882948607553700

منعطف خطر.. مسيرة طارق حامد مع الفراعنة على الحافة

أخبار متعلقة
1120231610408544619154

سكالوني: ميسي جاهز للمشاركة بتصفيات كأس العالم

1120239115125794144604

برشلونة يضع خطة تكريم ميسي

11202378934105522545

كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!

112023582430200644574

لمن ذهب صوت الاردن في جائزة الكرة الذهبية؟

112023413525460823261

ميسي يكتسح الجميع.. نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية 2023

1120234123148934036023

عاجل // بكلمات قاطعة.. ميسي يحسم عودته لبرشلونة