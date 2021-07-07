كلاسيكو الأرض يجمع البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

الوكيل الاخباري - تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021، على حساب كولومبيا في الدور نصف النهائي.

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وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن منتخب الأرجنتين حسم النتيجة بركلات الترجيح، بعد تألق حارس مرماه إيميليانو مارتينيز الذي تصدى لـ3 من 5 ركلات ترجيح.



وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 7 عن طريق لاوتارو مارتينيز، بعد تمريرة من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وعادل منتخب كولومبيا النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق لويس دياز.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل أولا لمنتخب كولومبيا خوان كوادرادو، وعن منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.



وفي الركلة الثانية، أنقذ حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز ركلة دافينسون سانشيز، وأضاع للأرجنتين رودريجو دي بول، لتظل النتيجة 1-1.



وفي الركلة الثالثة، تألق حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز مجددا وأنقذ ركلة ييري مينا، لكن هذه المرة استفاد المنافس بعدما سجل لينادرو باريديس لتصبح النتيجة 2-1.



وفي الركلة الرابعة، سجل ميجيل بورخا لكولومبيا، وكذا لاتوتارو مارتينيز للأرجنتين.



وتصدى مارتينيز من جديد للركلة الخامسة التي سددها إدوين كاردونا، ليقود بلاده لنهائي كوبا أمريكا 2021.

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