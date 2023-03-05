الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

وزير الدفاع الأميركي: الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة قوية

بريطانيا تحظر على المهاجرين غير الشرعيين البقاء فيها

السعودية ترسل طائرة ثالثة محملة بالمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

تعميم حكومي بشأن سعر الغاز البترولي المسال بالجملة

تحويل حركة السير من نفق عبدون باتجاه الدوار الرابع إثر تصادم 3 مركبات

السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في القاهرة

الأحد، 05-03-2023 02:31 م

كلاسيكو ناري بين روما ويوفنتوس في صراع المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

32023595754621442870


الوكيل الإخباري - يستضيف فريق روما نظيره يوفنتوس مساء اليوم، الأحد، في كلاسيكو نارى بالدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة سيريا أي  الموسم الحالي 2022-2023.

ويحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، كلاسيكو روما ضد يوفنتوس في الحادي عشر إلا الربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في محاولة دخول المربع الذهبي ومطاردة الكبار لضمان حجز مقعد أوروبى في الموسم المقبل.


ويتسلح ذئاب روما بالملعب والجمهور للفوز بهذه المباراة وتصحيح المسار ووقف نزيف النقاط لمحاولة العودة مرة أخرى إلى المربع الذهبي والبقاء بين الكبار.

فيما يطمح يوفنتوس كذلك للفوز بهذه المباراة من أجل حصد النقاط الكاملة والاستمرار في تعزيز نقاطه  للتواجد مع الأربعة الكبار.

ويأتي تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام روما كتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: دانيلو – بريمر – أليكس ساندرو.

الوسط: خوان كوادرادو – نيكولو فاجيولي – إنزو بارينشيا – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش – أنخيل دي ماريا.

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.

فيما يأتي تشكيل روما المتوقع أمام يوفنتوس كالاتى:

حراسة المرمى:  باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كومبولا، إيبانيز، زالفيسكي،

الوسط: كريستانتي، فينالدوم، سبينازولا.

الهجوم: بيليجريني، ديبالا، بيلوتي.

ويغيب جوزيه مورينيو  مدرب روما عن المباراة بعدما وقع جيوديس سبورتيفو قاضي التحقيقات في الدوري الإيطالي إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما مباراتين بسبب الاعتداء اللفظي على حكم مباراة الذئاب ضد كريمونيزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو مباراتي يوفنتوس المقرر اقامتها الأحد القادم، وساسولو المقرر اقامتها يوم 12 مارس القادم.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320235142421941029008

الوحدات يستعين بمحترف مالي لتعزيز صفوف فريق الكرة الطائرة

320235143051522081764

الأردنية لرياضة السيارات تكشف المواعيد النهائية لبطولات 2023

320235144445388501716

الكشف عن موعد إجراء قرعة كأس أمم آسيا 2023

320235133052514043898

قائمة منتخب البرازيل لمباراة المغرب.. نيمار يتصدر الغيابات

320235102154370100050

ماذا قال الطفل السوري بعد مقابلة كريستيانو رونالدو؟

320235101245630967814 (2)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
2202326144945408796432

ميسي ورونالدو في الصدارة.. أرقام تاريخية صنعت مجد كلاسيكو الأرض

2202319134249916619454 (1)

يوفنتوس يواجه سبيزيا بالدوري الإيطالي

22023593755972436347

الانتر يتحدى ميلان بديربي الغضب الليلة