كلاسيكو ناري بين روما ويوفنتوس في صراع المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق روما نظيره يوفنتوس مساء اليوم، الأحد، في كلاسيكو نارى بالدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة سيريا أي الموسم الحالي 2022-2023.



ويحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، كلاسيكو روما ضد يوفنتوس في الحادي عشر إلا الربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة.



ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.



ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في محاولة دخول المربع الذهبي ومطاردة الكبار لضمان حجز مقعد أوروبى في الموسم المقبل.





ويتسلح ذئاب روما بالملعب والجمهور للفوز بهذه المباراة وتصحيح المسار ووقف نزيف النقاط لمحاولة العودة مرة أخرى إلى المربع الذهبي والبقاء بين الكبار.



فيما يطمح يوفنتوس كذلك للفوز بهذه المباراة من أجل حصد النقاط الكاملة والاستمرار في تعزيز نقاطه للتواجد مع الأربعة الكبار.



ويأتي تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام روما كتالي:



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.



الدفاع: دانيلو – بريمر – أليكس ساندرو.



الوسط: خوان كوادرادو – نيكولو فاجيولي – إنزو بارينشيا – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش – أنخيل دي ماريا.



الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.



فيما يأتي تشكيل روما المتوقع أمام يوفنتوس كالاتى:



حراسة المرمى: باتريسيو.



الدفاع: مانشيني، كومبولا، إيبانيز، زالفيسكي،



الوسط: كريستانتي، فينالدوم، سبينازولا.



الهجوم: بيليجريني، ديبالا، بيلوتي.



ويغيب جوزيه مورينيو مدرب روما عن المباراة بعدما وقع جيوديس سبورتيفو قاضي التحقيقات في الدوري الإيطالي إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما مباراتين بسبب الاعتداء اللفظي على حكم مباراة الذئاب ضد كريمونيزي.



وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو مباراتي يوفنتوس المقرر اقامتها الأحد القادم، وساسولو المقرر اقامتها يوم 12 مارس القادم.

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