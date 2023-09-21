الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

الخميس، 21-09-2023 11:35 ص

كلمات حاسمة من مارتينو عن إصابة ميسي

92023219552293756311


الوكيل الإخباري - أكد الأرجنتيني جيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا يعتقد أن ليونيل ميسي وجوردي ألبا يعانيان من إصابة عضلية بعدما تم استبدالهما خلال مباراة الفريق أمام تورونتو، بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأقر مارتينو عقب المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس، وانتهت بفوز إنتر ميامي برباعية نظيفة، بأنه لا ينوي الاعتماد على ميسي وألبا في مباراة الفريق التالية يوم الأحد المقبل أمام أورلاندو، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في لحاقهما بمواجهة هيوستن دينامو، في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي "لا يعانيان من إصابات خطيرة. لا أعتقد أنها إصابات عضلية وسنتابع حالتهما يوما بعد يوم".

وأكد: "أنا حذر وبعدما تحدثت معهما لم أعد أشعر بنفس التشاؤم الذي انتابني عندما غادرا الملعب".

وتابع: "أدرك أنه أمامنا نهائي ولكنهما لن يلعبا بأي شكل من الأشكال إذا كانت حالتهما لا تسمح".

وأشار إلى أن ميسي يعاني من آلام يتعايش معها منذ فترة.

وأوضح: "إنها ندبة ناجمة عن إصابة قديمة تزعجه. أعتقد أنه لا يعاني من إصابة عضلية، ولكن رأيي هذا بناء على حديثي معه. يجب أن نحدد الوضع في الأيام المقبلة".

وكان ميسي قد طلب من مارتينو استبداله في الدقيقة الـ36 من المباراة بعدما شعر بالآم عضلية ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور.

وجاء خروج ميسي من الملعب بعد 3 دقائق من إصابة جوردي ألبا واستبداله أيضا لمعاناته من مشكلة في الفخذ.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a901841b-a96a-4c60-9dc7-cc52eeaf142c

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

920232195517363366907

أونانا يعترف: خذلت زملائي.. وأنا سبب الخسارة من بايرن!

920232194850852024419

آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة ودوري أبطال آسيا 2

920232192252906592347

رد ناري من اتحاد الكرة على قرار أندية المحترفين

920232191217983819740

الخليفي يدعم المغرب بعد فاجعة الزلزال

2 (11)

حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

أخبار متعلقة
82023309167439121997

رونالدو يقود النصر لفوز ساحق على الشباب (فيديو)

8202329165010409288698

كيف جعل بيكهام إنتر ميامي الفريق الذي يجب مشاهدته في أمريكا ؟

82023299511343300881

إنتر ميامي يبدأ بناء ملعبه الجديد

82023299160725614629

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة مشاركة أنديته في دوري أبطال أوروبا

8202328111021379994143

على طريقة ميسي.. نيمار يطلق باريس سان جيرمان نهائيا

82023281047705981254

مبابي يحسم مصيره مع سان جيرمان