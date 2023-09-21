كلمات حاسمة من مارتينو عن إصابة ميسي

الوكيل الإخباري - أكد الأرجنتيني جيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا يعتقد أن ليونيل ميسي وجوردي ألبا يعانيان من إصابة عضلية بعدما تم استبدالهما خلال مباراة الفريق أمام تورونتو، بالدوري الأمريكي لكرة القدم.



وأقر مارتينو عقب المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس، وانتهت بفوز إنتر ميامي برباعية نظيفة، بأنه لا ينوي الاعتماد على ميسي وألبا في مباراة الفريق التالية يوم الأحد المقبل أمام أورلاندو، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في لحاقهما بمواجهة هيوستن دينامو، في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.



وقال مارتينو في مؤتمر صحفي "لا يعانيان من إصابات خطيرة. لا أعتقد أنها إصابات عضلية وسنتابع حالتهما يوما بعد يوم".



وأكد: "أنا حذر وبعدما تحدثت معهما لم أعد أشعر بنفس التشاؤم الذي انتابني عندما غادرا الملعب".



وتابع: "أدرك أنه أمامنا نهائي ولكنهما لن يلعبا بأي شكل من الأشكال إذا كانت حالتهما لا تسمح".



وأشار إلى أن ميسي يعاني من آلام يتعايش معها منذ فترة.



وأوضح: "إنها ندبة ناجمة عن إصابة قديمة تزعجه. أعتقد أنه لا يعاني من إصابة عضلية، ولكن رأيي هذا بناء على حديثي معه. يجب أن نحدد الوضع في الأيام المقبلة".



وكان ميسي قد طلب من مارتينو استبداله في الدقيقة الـ36 من المباراة بعدما شعر بالآم عضلية ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور.



وجاء خروج ميسي من الملعب بعد 3 دقائق من إصابة جوردي ألبا واستبداله أيضا لمعاناته من مشكلة في الفخذ.

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