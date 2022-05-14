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السبت، 14-05-2022 05:50 م

كلمات مؤثرة عن الصحافية شيرين أبو عاقلة في مباراة الفيصلي والجزيرة (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
شهدت مباراة الفيصلي والجزيرة بالجولة السادسة من دوري المحترفين، لفتة طيبة من معلق القناة الرياضية حسين الوهادنة، باستذكاره لاستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة .اضافة اعلان



 
وقال الوهادنة قبل إنطلاق اللقاء : " اغتالت يد الغدر والجبن، الإعلامية الزميلة شيرين أبو عاقلة، لقد اغتالوا شيرين جسدا ولم يغتالوها فكرا وذاكرة وقضية ".


وأبو عاقلة صحفية فلسطينية، تعمل مراسلة لقنوات الجزيرة القطرية في فلسطين منذ عام 1997، وارتقت صباح الأربعاء، برصاص الإحتلال أثناء تغطيتها لإقتحامات في مدينة جنين، ووريت الثرى في العاصمة الفلسطينية القدس يوم الجمعة . 


 




 

 


 

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