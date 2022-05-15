الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الفايز

قرار حكومي هام مرتقب بشأن قيود كورونا في الاردن

الهند منفتحة على تصدير القمح للدول المحتاجة رغم الحظر

يوم وظيفي في ماركا الشمالية

افتتاح أعمال الملتقى التوعوي لشبكة مدارس منطقة بني حميدة

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

الهواري: مساعٍ ومباحثات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى الليبيين

مقتل 3 جنود و3 أطفال بهجوم انتحاري في باكستان

دروس ومفاهيم جديدة في المدارس اعتباراً من العام الدراسي 2023 / 2024

البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الأحد، 15-05-2022 03:52 م

كلمات مؤثرة عن الصحافية شيرين أبو عاقلة في مباراة الفيصلي والجزيرة (فيديو)

SUQJx


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
شهدت مباراة الفيصلي والجزيرة بالجولة السادسة من دوري المحترفين، لفتة طيبة من معلق القناة الرياضية حسين الوهادنة، باستذكاره لاستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة .اضافة اعلان


 
وقال الوهادنة قبل إنطلاق اللقاء : " اغتالت يد الغدر والجبن، الإعلامية الزميلة شيرين أبو عاقلة، لقد اغتالوا شيرين جسدا ولم يغتالوها فكرا وذاكرة وقضية ".
 

وأبو عاقلة صحفية فلسطينية، تعمل مراسلة لقنوات الجزيرة القطرية في فلسطين منذ عام 1997، وارتقت صباح الأربعاء، برصاص الإحتلال أثناء تغطيتها لإقتحامات في مدينة جنين، ووريت الثرى في العاصمة الفلسطينية القدس يوم الجمعة . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ce8507c9-92c7-46fa-a05c-a172cf0ae91b

تعادل الرمثا والوحدات بدوري المحترفين - صور

281296269_1515795668863014_6722223068702514076_n

كبير مشجعي الوحدات أبو سعدو في ذمة الله

efa8bf0c187473d4fac86c2c765010d6

أبو تريكة بغضب : أين العلم الفلسطيني (فيديو)

cb8c6f38-327b-4e4e-b691-93c6604dd251

الرمثا والوحدات ،، قمة نارية بدوري المحترفين

9d9e76d6-1bd1-43cc-be0a-37e0f43a9637

كلمات مؤثرة عن الصحافية شيرين أبو عاقلة في مباراة الفيصلي والجزيرة (فيديو)

1239268885

إبراهيم الجوابري يحرز ثنائية الدوري والكأس في عمان

أخبار متعلقة
278144204_1311226502721385_6986197824069506616_n

الحديد ،، حكاية جميلة توجت بلقبين مع الفيصلي

278168724_1311226306054738_4649656315804864057_n

الفيصلي يعلن عن المدير الفني الجديد

278168724_1311226306054738_4649656315804864057_n

قائد فريق الفيصلي : التعادل لم يكن عادلا (فيديو)

0e42f75e-83e1-4516-8b2d-08a8fdcab3f8

عصام السميري يتحدث عن تعادل سحاب والفيصلي بدوري المحترفين (فيديو)

040d65a0-c068-416a-abbd-c4036b4ca262

أحمد ياسر يتحدث لموقع ملاعب بعد تعادل الفيصلي وسحاب بدوري المحترفين

a306cfcd-df38-4b8c-9872-c1bfd19b7621

الفيصلي يتعادل سلبيا مع سحاب بختام الجولة الثانية من دوري المحترفين - صور